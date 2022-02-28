شالكه الألماني يفسخ شراكته مع مجموعة غازبروم الروسية

وكتب النادي في موقعه الرسمي "قرر مجلس إدارة أف سي شالكه 04، بالاتفاق مع مجلس الرقابة، فسخ شراكة النادي مع غازبروم قبل انتهاء مدته".

The partnership between #S04 and #GAZPROM will be ended early.



Full details ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04_en) February 28, 2022

وكان فريق إقليم الرور أعلن الأسبوع الماضي إزالة اسم غازبروم عن قميص ناديه في مباراة ضمن الدوري المحلي.





