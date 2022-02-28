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كرة القدم

شالكه الألماني يفسخ شراكته مع مجموعة غازبروم الروسية

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أعلن نادي شالكه الألماني العريق، المشارك راهناً في الدرجة الثانية لدوري كرة القدم، فسخ شراكته مع عملاق الغاز الروسي غازبروم، بعد تسارع أحداث الغزو الروسي لأوكرانيا.

Reuters

وكتب النادي في موقعه الرسمي "قرر مجلس إدارة أف سي شالكه 04، بالاتفاق مع مجلس الرقابة، فسخ شراكة النادي مع غازبروم قبل انتهاء مدته".

وكان فريق إقليم الرور أعلن الأسبوع الماضي إزالة اسم غازبروم عن قميص ناديه في مباراة ضمن الدوري المحلي.


                  
 

شالكه 04
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