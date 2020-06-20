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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

شاختار يواصل احتكاره للقب الدوري الأوكراني

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توّج شاختار دونيتسك السبت بلقب الدوري الأوكراني بفوزه على ألكسندريا 3-2  بفضل الثنائي البرازيلي تايسون وتيتي.

Reuters

وسجل تايسون الهدف الأول لشاختار من ركلة جزاء في الدقيقة 12، ثم وبعد أن منح يفغين بانادا 48 وماكسيم تريتياكوف (من ركلة جزاء) 51 التقدم لألكسندريا في بداية الشوط الثاني، فرض تيتي نفسه نجم اللقاء بتسجيله هدفين في الدقيقتين 59 و79، ليحسم فريقه اللقب رسمياً.

ويخوض شاختار مبارياته البيتية في العاصمة كييف، على بعد 600 كلم من معقله في دونيتسك، نتيجة الصراع الانفصالي في شرق البلاد.

وعاود الدوري الأوكراني نشاطه الشهر الماضي بعد توقف بسبب فيروس كورونا المستجد، وتقام المباريات خلف أبواب موصدة.

وبعد أن فاز ذهاباً خارج ملعبه 2-1 في 12  آذار/مارس، سيكون شاختار أمام فرصة كبيرة لبلوغ الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حين يستضيف فولفسبورغ الألماني أوائل آب/أغسطس في إياب ثمن النهائي.
 

الدوري الأوكراني
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