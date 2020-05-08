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كرة القدم

سيدات برشلونة يتوّجن بلقب دوري الأضواء الإسباني

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توج فريق برشلونة لكرة القدم للسيدات رسميا بلقب دوري الأضواء الإسباني الجمعة بعد أن وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد المحلي للعبة على إلغاء كل مسابقات غير المحترفين بسبب وباء كوفيد-19.

Reuters

وقال الاتحاد في بيان إن اللجنة صدقت على كل القرارات التي اتخذتها المؤسسة يوم الأربعاء ما يعني أيضا عدم وجود هبوط من دوري الأضواء للسيدات أو الدرجتين الثانية والثالثة من كرة القدم للرجال. 

وأضاف البيان أنه سيكون هناك صعود إلى دوري الدرجة الثانية للرجال ودوري الأضواء للسيدات عبر مواجهات فاصلة ستقام بدون جماهير. 

وكان برشلونة يتفوق بتسع نقاط على أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني قبل تعليق المنافسات في مارس آذار بسبب الوباء قبل تسع جولات على النهاية. 

وسينضم أتليتيكو الى برشلونة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بينما سينجو متذيلا الترتيب بلنسية وإسبانيول من الهبوط للدرجة الثانية. 

وسيصعد فريقان من الدرجة الثانية ما يعني أن دوري الأضواء الموسم المقبل سيضم 18 فريقا بدلا من 16 في الموسم الحالي. 

وبينما تم إلغاء مسابقات غير المحترفين سيتم استئناف منافسات أرفع درجتين في الدوري الإسباني في يونيو حزيران حيث عادت بعض الأندية إلى التدريبات الفردية يوم الجمعة لأول مرة منذ شهرين. 

برشلونة الإسباني
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