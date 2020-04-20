سون يدشن تدريباته العسكرية مع مشاة البحرية الكورية!

وتأتي بداية تدريبات سون في الوقت الذي لا يزال فيه الدوري الإنكليزي الممتاز معلقاً بسبب انتشار وباء كورونا.

وتُعَد الخدمة العسكرية إلزامية على جميع الرجال القادرين على العمل في كوريا الجنوبية لمدة عامين تقريبا، وهم يشكلون الجزء الأكبر من القوات التي يبلغ قوامها 600 ألف جندي، في مقابل جيش كوريا الشمالية الذي يبلغ تعداده حوالي 1,3 مليون جندي.

لكن سون كان من بين لاعبي كوريا الجنوبية الذين حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية، بعد فوزهم بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية عام 2018 في إندونيسيا.

وانتهى موسم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في الدوري الإنكليزي الممتاز حتى قبل انتشار فيروس +كوفيد-19+ حول العالم وفي أوروبا تحديدا، بعدما تعرض لكسر في ذراعه خلال المباراة أمام أستون فيلا في 16 شباط/فبراير، وقال سبيرز إنه عاد إلى بلاده "لأسباب شخصية".

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أنّ سون سيمضي فترة تدريباته الاساسية لمدة ثلاثة أسابيع، في معسكر مشاة البحرية في جزيرة جيجو الجنوبية.

ونشرت الوكالة صورة لسون وهو يمر بجانب شاحنة عسكرية وجنودا، مرتديا قميصا أخضر وقبعة سوداء وقناعا للوجه.

وكتبت في تعليق الصورة "نجم كرة القدم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين يدخل مرفق تدريب الكتيبة 91 التابعة للواء التاسع في سلاح مشاة البحرية".

وكان وكلاء سون حثوا المشجعين في وقت سابق على الامتناع عن الحضور إلى المكان بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.

وجاء في بيان على حساب اللاعب الرسمي على موقع "فايسبوك" هذا الشهر "سون هيونغ مين سيخضع للتدريب العسكري الأساسي في أبريل/نيسان (...) لقد قررنا أن لا يكون الأمر مفتوحا امام الجماهير التزاما بالقيود والاجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن كوفيد-19".

وبموجب شروط الإعفاء التي حصل عليها اللاعب المتوّج بالذهب، يحتاج سون فقط إلى إكمال تدريبه الأساسي وأداء حوالي 500 ساعة من الخدمة المجتمعية للوفاء بالتزامه بالتجنيد.

وتبلغ مدة التدريب الأساسي في الجيش أربعة أسابيع، لكن تقتصر على ثلاثة أسابيع في مشاة البحرية والبحرية.

وعلقت منافسات الدوري الإنكليزي منذ منتصف آذار/مارس الماضي، كغالبية البطولات والمسابقات في أوروبا والعالم، بسبب تفشي "كوفيد-19" الذي تسبب حتى الاحد بوفاة أكثر من 160 ألف شخص.

ولا يزال موعد استئناف المباريات مجهولا، نظرا لارتباط ذلك بتطورات الوضع الصحي محليا وعالميا.