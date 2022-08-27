سومر مونشنغلادباخ يوقف بايرن ويتسبب بإهدار أولى نقاطه

وبقي الفريق البافاري متصدراً برصيد 10 نقاط لكن بفارق الأهداف عن أونيون برلين الذي عاد بفوز كاسح من أرض شالكه 6-1.

على ملعب "أليانز أرينا"، سيطر بايرن على مجريات اللعب بالكامل من الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية لكنه اصطدم بحارس متألق هو السويسري الدولي يان سومر الذي أنقذ 19 محاولة حقيقية لبايرن، ليمنعه بالتالي من مواصلة سجله المثالي منذ مطلع الموسم الحالي بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات توالياً وبفارق أهداف مرتفع جداً.

وبعد سلسلة محاولات من الفريق البافاري في الشوط الأول وإلغاء هدف لمهاجمه الجديد السنغالي ساديو مانيه (34)، نجح المهاجم الفرنسي ماركوس تورام في افتتاح التسجيل مستغلاً خطأ لمواطنه دايو اوباميكانو لينفرد بالحارس مانويل نوير ويسجل في شباكه قبل دقيقتين من نهاية هذا الشوط، وذلك خلافاً لمجريات اللعب وفي أول فرصة حقيقية لفريقه.

وكان سيناريو الشوط الثاني مماثلاً للأول لأن سومر تصدى لكل محاولات بايرن الواحدة تلو الأخرى الى ان تمكن الجناح لوروا سانيه من إدراك التعادل إثر كرة متقنة من المهاجم الشاب جمال موسيالا الذي شارك منتصف الشوط الثاني (82).

ورمى بايرن بكل ثقله وزج مدربه الشاب يوليان ناغلسمان بمدافعه الهولندي الجديد ماتياس دي ليخت واشركه في مركز قلب الهجوم في ربع الساعة الأخير لكن من دون طائل.

يذكر أن بايرن ميونيخ فشل في التغلب على مونشنغلادباخ الموسم الماضي في الدوري ذهاباً وإياباً (خسارة وتعادل)، كما خسر أمامه في مسابقة الكأس بخماسية نظيفة.

دورتموند يتنفس

استعاد بوروسيا دورتموند توازنه بعد الصدمة التي تلقاها الأسبوع الماضي امام فيردر بريمن، بفوزه خارج ملعبه على هرتا برلين 1-0. وقع عليه انطوني موديست.

ورفع دورتموند رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات.



وعاد اونيون برلين بفوز كاسح من ملعب شالكه 6-1.

وتناوب على تسجيل اهداف الفائز النروجي مورتن ثورسبي (6) والهولندي شيرالدو بيكر (36 و46) ويانيك هابرر (45+3) وزفن ميشال (87 و90)، فيما كان هدف شالكه الوحيد لماريوس بوتلر (31 من ركلة جزاء).

وحقق لايبزيغ اول انتصار له على ملعبه هذا الموسم بتغلبه على فولفسبورغ بهدفين نظيفين.

افتتح له مهاجمه الفرنسي الدولي كريستوف نكونكو الذي اختير افضل لاعب في الدوري الالماني الموسم الماضي، التسجيل مبكرا من ركلة جزاء (5). ثم حسم اللاعب نفسه النتيجة في الدقيقة الاخيرة، رافعاً رصيده الى 4 اهداف هذا الموسم.

وحقق باير يلفركوزن فوزا عريضا هو الأول له هذا الموسم، وجاء على مضيفه ماينتس بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الأرجنتيني إيزيكييل بالاسيسوس والهولندي جيريمي فريمبونغ (39 و41).

لكن الفائز انهى المباراة بتسعة لاعبين اثر طرد الاكوادوري بييرو هينكابي والهولندي ميتشل باكر في الدقيقتين 77 و90+4.

