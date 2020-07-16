سولشار ينتقد جدول المباريات



ويلعب يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي وقت لاحق من يوم الخميس بينما يدخل تشيلسي مباراة الدور قبل النهائي عقب انتصاره على نوريتش سيتي يوم الثلاثاء الماضي.



وأبلغ سولشار الصحفيين: "هناك أمر مقلق وهو حصول (تشيلسي) على 48 ساعة أكثر منا للراحة والتعافي، هذا ليس عادلاً".



وتابع: "تحدثنا عن العدالة في جدول المباريات قبل استئناف المنافسات، يجب علي التفكير بشأن مباراة الخميس، علينا الفوز بهذه المباراة ثم التفكير في المواجهة التالية".



وأشار سولشار إلى أنّ فريقه بحالة جيدة وأنّه يستطيع التعامل مع جدول المباريات المقبلة.



وأضاف: "الأسبوعان المقبلان سيكونان مرهقين لكننا في حالة بدنية جيدة، اللاعبون في حالة بدنية هي الأفضل منذ سنوات".