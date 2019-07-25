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كرة القدم

سوريا تختار مكان مبارياتها في التصفيات المزدوجة

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أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم الخميس أنه اختار الامارات أرضاً لمنتخب بلاده خلال التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

AFP

وأشار رئيس الاتحاد السوري فادي دباس في تصريح لوكالة فرانس برس إلى أن هذا القرار "جاء بعد ترحيب وموافقة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم".

وأضاف "سيتم لاحقاً اختيار الملاعب التي سيخوض عليها منتخبنا مبارياته"، منوهاً "بالجالية السورية الكبيرة الموجودة في الإمارات والتي سيكون لها دور كبير في مؤازرة المنتخب".

وستلعب سوريا في التصفيات المزدوجة في المجموعة الأولى إلى جانب الصين والفليبين وجزر المالديف وغوام، على أن تنطلق مبارياتها في أيلول/سبتمبر المقبل.

ويفرض الاتحادان الآسيوي والدولي لكرة القدم حظراً على الملاعب السورية إن كان على صعيد الأندية أو المنتخبات منذ نحو ثماني سنوات بسبب الازمة التي تعيشها البلاد.

وكان منتخب سوريا اختار ملاعب ماليزيا أرضًا بديلة له في التصفيات المزدوجة الماضية لمونديال 2018 وكأس أسيا 2019.
 

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