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كرة القدم

سواريز يشارك كبديل مع ناسيونال ويخسر مباراته الأولى

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استهل المهاجم الدولي لويس سواريز مشواره مع فريق بداياته ناسيونال الثلاثاء عندما دخل بديلاً دون أن يجنبه الخسارة أمام ضيفه أتلتيكو غوايانيينسي البرازيلي صفر-1 في ذهاب ربع نهائي مسابقة سود أميريكانا.

AFP


ودخل سواريز، البالغ من العمر 35 عاما، في الدقيقة 74 مكان فرانكو فاغونديس وكان وقتها فريقه متخلفاً بهدف لويز فرناندو منذ الدقيقة 23.

وقوبل دخوله، بعد 17 عامًا من ظهوره الأول بقميص ناسيونال الأبيض، بتصفيق لنحو 30 ألف متفرج في ملعب "غران باركي سنترال" في مونتيفيديو.

وخاض سواريز الذي لم يلعب منذ أيار/مايو الماضي عندما شارك في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه السابق أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد، حصة تدريبية واحدة فقط مع ناسيونال الإثنين.

ومع ذلك، قرّر المدرب بابلو ريبيتو ضمّه إلى تشكيلة الفريق لمباراتها في مسابقة كوبا سود أميريكانا، المرادفة لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في القارة العجوز.

ويعتبر سواريز أفضل هداف في تاريخ المنتخب الأوروغوياني برصيد 65 هدفا. بدأ مسيرته في ناسيونال في عام 2005 عن عمر 18 عامًا، قبل رحلة طويلة قادته إلى أياكس أمستردام الهولندي (111 هدفًا في 159 مباراة) وليفربول في عام 2011 وبرشلونة في عام 2015.
 

لويس سواريز ناسيونال الأوروغوياني سود أميريكانا
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