سموحة يُسقط الزمالك ويحرمه من الانفراد بالصدارة

وسجل البديل النيجيري صديق كالابا (65) والمغربي عبد الكبير الوادي (78 من ركلة جزاء) الهدفين.

وتابع سموحة نتائجه اللافتة في المراحل الأخيرة وحقق فوزه الرابع تواليا منذ خسارته المذلة أمام الأهلي المتصدر 1-4 في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فانتزع المركز الثالث مؤقتا من بيراميدز الذي لعب مباراتين أقل وسيستضيف الإسماعيلي الأربعاء.

في المقابل، توقفت الانتصارات المتتالية للزمالك في الدوري عند ثلاثة ومني بالخسارة الثانية هذا الموسم بعد الأولى أمام غريمه التقليدي وشريكه في الصدارة الأهلي الذي تأجلت مباراته ضد مضيفه الجونة.

وتجمد رصيد الزمالك عند 19 نقطة من تسع مباريات بفارق الاهداف خلف الأهلي الذي يملك مباراتين مؤجلتين امام بيراميدز والجونة.

الزمالك يدفع ثمن قرار كارتيرون

ودفع الزمالك ثمن إبقاء مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون أغلب نجومه على دكة البدلاء كون الفريق مقبل على رحلة إلى أنغولا بمواجهة ساغرادا إسبيرانسا في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال إفريقيا السبت المقبل، بعدما سقط في فخ تعادل مخيب أمام مواطن الأخير بيترو اتلتيكو 2-2 في الجولة الأولى السبت الماضي.

وغابت الخطورة وندرت الفرص في الشوط الأول الذي عانى فيه الزمالك كثيراً من غياب نجومه، قبل أن يتحسن قليلاً مع بداية الثاني بعدما دفع كارتيرون بإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" بدلاً من يوسف ابراهيم "أوباما" وإسلام جابر، وكاد مهاجمه الإيفواري رزاق سيسيه يفعلها برأسية ابعدها الحارس الهاني سليماني وارتدت من العارضة (50)، ثم من تسديدة لقائده محمود عبد الرازق "شيكابالا" تصدى لها سليمان (52).

وانفرد سيسيه بسليمان وسدد كرة ضعيفة بين يدي الأخير (58).

ورد سموحة مفتتحا التسجيل عندما توغل كالابا وسط ملعب الزمالك وسدد كرة قوية سكنت الزاوية اليسرى العليا للحارس محمد عواد (65).

وضغط لاعبو الزمالك سعيا لإدراك التعادل، وسدد البديل المغربي أشرف بن شرقي كرة بجوار القائم الأيسر (73).

واستغل لاعبو سموحة الاندفاع الهجومي للاعبي الزمالك، ومرر الوادي كرة خلف الدفاع للغيني أليا سيلا الذي توغل داخل المنطقة وتعرض للعرقلة من قبل محمد عبد الغني، ليقتنص ركلة جزاء انبرى لها المهاجم المغربي بنجاح في الزاوية اليسرى العليا لمرمى عواد مسجلاً الهدف الثاني وموجها الضربة القاضية للضيوف (78).

تعادل المحلة والمقاولون

وحسم التعادل الإيجابي مواجهة غزل المحلة أمام ضيفه المقاولون العرب 1-1 بملعب المحلة.

وتقدم الضيوف عن طريق الموريتاني ممادو نياس مستغلا خطأ لحارس مرمى المحلة عمرو شعبان في تنفيذ ركلة المرمى، فسددها في الشباك (8)، وأدرك محمد فتح الله التعادل لأصحاب الأرض (54).

وأهدر أحمد الشيمي ركلة جزاء للمقاولون العرب في الدقيقة 85 تصدى لها عمرو شعبان.

ورفع المحلة رصيده الى 11 نقطة في المركز التاسع، والمقاولون العرب إلى سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

