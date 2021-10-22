سمبدوريا ينهي سلسلة نتائجه السلبية

انتصر سمبدوريا بصعوبة على ضيفه سبيزيا 2-1 يوم الجمعة في المرحلة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاء الهدف الأول لسمبدوريا بفضل الغاني غياسي الذي سجّل بالخطأ في مرمى فريقه (15) قبل أن يضيف كاندريفا الهدف الثاني (36).

وذلل البديل فيردي الفارق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وهذا الانتصار الأول لسمبدوريا في الدوري الإيطالي منذ فوزه على إمبولي 3-0 في 19 سبتمبر الفائت ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني عشر مؤقتاً فيما توقف رصيد الخاسر عند سبع نقاط في المركز السابع عشر مؤقتاً أيضاً.

وفي مباراة أخرى ارتقى تورينو للمركز العاشر مؤقتاً برصيد 11 نقطة بعد فوزه 3-2 على ضيفه جنوى صاحب المركز التاسع عشر مؤقتاً برصيد 6 نقاط.