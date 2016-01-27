سلمان يشيد بحسن تنظيم قطر لكأس آسيا تحت 23 عاماً

وأوضح سلمان أن التنظيم المتميز للبطولة يعزز مكانة قطر كوجهة مفضلة لاحتضان الأحداث الرياضية الكبرى.

وأشاد سلمان بالأجواء التنافسية المثيرة التي تشهدها البطولة مشيراً إلى أن المستويات القوية التي قدمتها المنتخبات المشاركة تعكس ارتفاع المستوى الفني للمنتخبات الأولمبية الأسيوية وتبرز وجود خامات كروية شابة سيكون لها شأن كبير في المستقبل القريب.

ويشهد سلمان المباراة النهائية للبطولة السبت المقبل حيث وصل إلى الدوحة اليوم ليترأس اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي الخميس إضافة لحضوره نهائي البطولة المؤهلة إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقررة في ريو دي جانيرو الصيف المقبل.

كما يشهد سلمان أثناء الزيارة حفل إطلاق الرؤية والمهمة الجديدة للاتحاد الآسيوي والذي يقام الخميس بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وعدد من الشخصيات الرسمية والرياضية في القارة الآسيوية.

وأكد سلمان أن اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي سيناقش العديد من القضايا التي تهم مسيرة اللعبة في القارة الآسيوية مركزاً على أن روح الفريق الواحد والإحساس الكبير بالمسؤولية والمهنية العالية التي يتحلى بها أعضاء المكتب التنفيذي تشكل دوماً نقطة الارتكاز في اتخاذ القرارات التي تضع المصلحة العليا لكرة القدم الآسيوية في قمة أولوياتها.