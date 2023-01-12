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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

سكالوني: ميسي قد يتواجد في كأس العالم 2026

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يبلغ ميسي من العمر 35 عاماً حالياً وسيكون عام 2026 في الـ 39 من العمر.

Reuters

قال ليونيل سكالوني في تصريحات إذاعية إنه يعتقد بإمكانية مشاركة النجم الأسطوري ليونيل ميسي في كأس العالم المقبلة عام 2026.

وذكر سكالوني في تصريح لراديو كالفيا الإسباني "أعتقد أن ميسي يمكنه الوصول إلى كأس العالم المقبلة، سيعتمد ذلك كثيرًا على ما يريده، وعلى ما إذا كان يشعر بالرضا".

وأضاف المدرب المتوج بكأس العالم في قطر عام 2022 "الباب سيكون مفتوحاً دائماً له، إنه سعيد في الملعب وسيكون هذا لطيفاً جداً بالنسبة لنا لو استمر معنا".

وتابع سكالوني مؤكداً أن تتويج ليو بكأس العالم لم يزده عظمة على الصعيد الفردي "لا أعتقد أن الفوز بكأس العالم هو من جعله أحد أعظم اللاعبين على مستوى العالم أو الأعظم على الإطلاق، المتطلبات دائماً تزداد، لا أعرف ماذا سيُطلب الآن".

وختم سكالوني حديثه بالقول: "أنا سعيد من أجله ومن أجل البلد، للفرحة التي قدمناها له وأعطيناها لأنفسنا. كانت الأيام التي قضيناها في الأرجنتين مليئة بالنشوة والمودة".
 

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