سقوط مفاجئ لبايرن ميونيخ أمام بوخوم

ورغم هدفين من مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (9 و75)، إلا أن شباك العملاق البافاري اهتزت أربع مرات في الشوط الأوّل، حيث تناوب على أهداف الفائز الغاني كريستوفر أنتوي-أدجي (14) والهولندي يورغن لوكاديا (38 من ركلة جزاء) والكوستاريكي كريستيان غامبوا (40) وغيريت هولتمان (44).

وكان بايرن يمني نفسه بالاستعداد لاستحقاقه الأوروبي بعد أربعة أيام أمام سالزبورغ النمساوي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوز رابع توالياً في الدوري، إلاّ أن بوخوم ثأر من ضيفه وحال دون تكرار نتيجة الذهاب بعدما كان سحقه البافاري 7-صفر في المرحلة الخامسة.

وتجمّد رصيد بايرن ميونيخ عند 52 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني الذي يواجه الأحد يونيون برلين في حين رفع بوخوم رصيده إلى 28 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.

وفاز فولفسبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ المهددين بالهبوط إلى الدرجة الثانية، الأول على مضيفه أينتراخت فرانكفورت 2-صفر والثاني على ضيفه أوغسبورغ 3-2.

وتقدم فولفسبورغ الذي حقق فوزه الثاني توالياً، إلى المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة، فيما صعد مونشنغلادباخ للمركز الثالث عشر متأخراً بفارق نقطة (26).

كما حقق غرويتر فورث متذيل الترتيب انتصاره الثالث هذا الموسم على حساب هرتا برلين 2-1.

وتعادل فرايبورغ مع ماينتس 1-1.

