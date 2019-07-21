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كأس أمم إفريقيا 2019
كرة القدم

سسكا صوفيا يعيّن "الرحّالة" بتروفيتش مدرباً له

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ذكر نادي سسكا صوفيا البلغاري لكرة القدم اليوم الأحد أنه تعاقد مع المدرب الخبير والرحّالة ليوبكو بتروفيتش لتدريب الفريق خلفاً لدوبرومير ميتوف.

cska.bg

وقاد المدرب "الرحّالة" رد ستار بلغراد للفوز بكأس أوروبا 1991 وسيحلّ بدلاً من ميتوف عقب بداية سيئة لبطل بلغاريا 31 مرة للدوري المحلي هذا الموسم.

وحصل سسكا على نقطة واحدة فقط في أول مباراتين له بالدوري وكانتا على أرضه ليتعرض لانتقادات لاذعة من جماهير ووسائل إعلام وخبراء.

وأشرف بتروفيتش البالغ من العمر 72 عاماً، والذي كان يعمل مستشاراً لسسكا، على تدريب الكثير من الأندية في صربيا وإسبانيا وأوروغواي واليونان والنمسا والصين وكرواتيا والإمارات وكازاخستان ورواندا.

كما قاد ليفسكي صوفيا غريم سسكا اللدود أيضاً للفوز بلقب دوري الأضواء البلغاري في 2001.

سسكا صوفيا البلغاري
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