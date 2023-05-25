سرقة منزل الهولندي كلويفرت لاعب فالنسيا



وقالت الشرطة: "اقتحم ثلاثة رجال مقنعين منزلاً في بيتيرا" في الضاحية الشرقية لمدينة فالنسيا، حيث أسفرت عملية السطو عن "إصابة اثنين بجروح طفيفة".

وحسب الصحف المحلية، فإنّ الجريحين سيدتان، بينهما شريكة اللاعب التي استدعت الشرطة.

وفي وقت السطو، كان جاستن (24 عاماً)، نجل المهاجم الدولي السابق باتريك، مع فريقه الذي يلعب مساء الخميس مع ريال مايوركا في جزر الباليار ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسب الشرطة، فإنّ اللصوص سرقوا مقتنيات عدة يجري راهناً تقدير قيمتها. روت الصحف المحلية أن المقتنيات تضمّنت ساعات وأموالاً بقيمة 150 ألف يورو.

وكان البرازيلي رودريغو مهاجم ريال مدريد تعرّض للسرقة أيضاً في أيار/مايو بالقرب من العاصمة مدريد، على غرار زميليه المدافع داني كارفاخال والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

وفي تشرين الاول/أكتوبر 2019، أعلنت الشرطة الإسبانية تفكيك شبكة من اللصوص بين أهدافها لاعبون من أتلتيكو وريال مدريد.