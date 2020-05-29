سرفينا زفيزدا بطلاً للدوري الصربي

وخيم صمت مطبق على المباراة نظراً لإقامتها دون جماهير.

وقبل ثلاث جولات على نهاية الموسم يملك سرفينا زفيزدا 72 نقطة من 27 مباراة متفوقًا بفارق 14 نقطة على أقرب مطارديه بارتيزان بلغراد الذي سيلعب مع ضيفه ملادوست يوم السبت.

وسيسمح لنحو ألف مشجع بحضور المباريات اعتباراً من الأسبوع المقبل عندما يلعب سرفينا زفيزدا على أرضه أمام رادنيك سوردوليتشا مع تخفيف الحكومة الصربية اجراءات العزل العام.

وعبر ديان ستانكوفيتش، مدرب سرفينا زفيزدا واللاعب السابق الذي فاز بدوري الأبطال 2010 مع إنتر ميلان، عن سعادته باللقب قائلاً في تصريحات تلفزيونية: "أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني والجماهير التي ساندتنا".

