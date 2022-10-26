سحب قرعة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً

وأوقعت القرعة منتخب أوزبكستان المضيف في المجموعة الأولى إلى جانب كل من إندونيسيا والعراق وسوريا.

وجاء منتخب قطر في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه كل من أستراليا وفيتنام وإيران.

أما المجموعة الثالثة فضمت منتخبات كوريا الجنوبية وطاجيكستان وعمان والأردن، في حين ضمت المجموعة الرابعة منتخبات المملكة العربية السعودية حاملة اللقب واليابان والصين وقرغيزستان.

وتعود البطولة التي تشهد مشاركة 16 منتخباً تأهلت بعد مشوار تصفيات مثير، من جديد بعد غياب استمر أربع سنوات، علماً بأن النهائيات تقام خلال الفترة من 1 إلى 18 آذار/مارس 2023.

قرعة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً - أوزباكستان 2023:

- المجموعة الأولى: أوزبكستان، إندونيسيا، العراق، سوريا

- المجموعة الثانية: قطر، أستراليا، فييتنام، إيران

- المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، طاجيكستان، الأردن، عمان

- المجموعة الرابعة: المملكة العربية السعودية، اليابان، الصين، قرغيزستان