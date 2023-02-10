سحب قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

في الدور ربع النهائي سيواجه بايرن ميونيخ الألماني آرسنال الإنكليزي وسيكون ليون الفرنسي في مواجهة تشلسي الإنكليزي، فيما سيلعب روما الإيطالي ضد برشلونة الإسباني.

وسيلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع فولسفبورغ الألماني.

وفي الدور نصف النهائي سيلتقي الفائز من (باريس سان جيرمان – فولفسبورغ) مع الفائز من (بايرن ميونيخ – آرسنال).

وفي المواجهة الأخرى ضمن نصف النهائي سيلعب الفائز من مواجهة (ليون وتشلسي) مع الفائز من (روما وبرشلونة).

وسيكون الفائز من مواجهة نصف النهائي الثاني هو الفريق صاحب الملعب في المباراة النهائية التي ستقام في ملعب فريق آينهوفين الهولندي في الثالث من شهر حزيران /يونيو القادم.

