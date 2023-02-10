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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

سحب قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

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سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية قرعة الدورين ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات وأسفرت القرعة عن النتائج التالية.

AFP

في الدور ربع النهائي سيواجه بايرن ميونيخ الألماني آرسنال الإنكليزي وسيكون ليون الفرنسي في مواجهة تشلسي الإنكليزي، فيما سيلعب روما الإيطالي ضد برشلونة الإسباني.

 وسيلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع فولسفبورغ الألماني.

وفي الدور نصف النهائي سيلتقي الفائز من (باريس سان جيرمان – فولفسبورغ) مع الفائز من (بايرن ميونيخ – آرسنال).

وفي المواجهة الأخرى ضمن نصف النهائي سيلعب الفائز من مواجهة (ليون وتشلسي) مع الفائز من (روما وبرشلونة).

وسيكون الفائز من مواجهة نصف النهائي الثاني هو الفريق صاحب الملعب في المباراة النهائية التي ستقام في ملعب فريق آينهوفين الهولندي في الثالث من شهر حزيران /يونيو القادم.
 

بايرن ميونيخ آرسنال تشلسي ليون دوري أبطال أوروبا للسيدات
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