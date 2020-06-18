سحب قرعة بطولة آسيا للناشئين 2020

تمّ سحب قرعة بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020 اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال بالفيديو من مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وستشهد النسخة المقبلة من البطولة القارية التي ستقام في البحرين مشاركة 16 منتخباً، تم توزيعها على أربع مجموعات، إذ تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفيما يلي المجموعات :

المجموعة الأولى: البحرين - كوريا الشمالية - إيران - قطر

المجموعة الثانية: طاجيكستان - عمان – اليمن - الإمارات

المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية - أستراليا - الهند - أوزبكستان

المجموعة الرابعة: اليابان - أندونيسيا - السعودية - الصين



