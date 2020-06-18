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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

سحب قرعة بطولة آسيا للشباب 2020

كشف النقاب عن تركيبة مجموعات بطولة آسيا للشباب 2020.

www.the-afc.com


تمّ سحب قرعة بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020 اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال بالفيديو من مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وستشهد النسخة المقبلة من البطولة القارية التي ستقام في أوزبكستان مشاركة 16 منتخباً، تم توزيعها على أربع مجموعات، إذ تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفيما يلي المجموعات :

المجموعة الأولى: أوزبكستان - أندونيسيا - كمبوديا - إيران

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - اليابان - العراق - البحرين

المجموعة الثالثة: السعودية - أستراليا - فيتنام - لاوس

المجموعة الرابعة: قطر - طاجيكستان - ماليزيا - اليمن


 

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