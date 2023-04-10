سحب قرعة الكأس الذهبية الجمعة بمشاركة منتخب قطر

وستقام منافسات بطولة الكأس الذهبية للمرة الأولى في سينسيناتي وسانت لويس وسان دييغو، ويستضيف 15 ملعباً فعاليات البطولة التي تضم 16 منتخباً وتقام خلال الفترة بين 24 حزيران/يونيو و16 تموز/يوليو.

ويدافع منتخب الولايات المتحدة عن لقب البطولة بينما يشارك منتخب قطر كضيف، وتضم البطولة أيضاً منتخبات كندا وكوستاريكا وكوبا والسلفادور وغواتيمالا وهايتي وهندوراس والمكسيك وجامايكا ونيكاراغوا وبنما، بينما سيتم تحديد المنتخبات الثلاثة الأخرى المشاركة من خلال مباريات الأدوار التمهيدية التي تقام في حزيران/يونيو المقبل.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ16 المشاركة على أربع مجموعات.

