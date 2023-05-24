ستيرلينغ خارج تشكيلة إنكلترا لمباراتي مالطا ومقدونيا الشمالية

ووقع ستيرلينغ (28 عاماً) الذي دافع عن قميص منتخب الأسود الثلاثة" في 82 مباراة دولية، ضحية الموسم السيئ للنادي اللندني صاحب المركز الثاني عشر في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وفي وقت يعاني بن تشيلويل من الإصابة التي حرمته من المشاركة، سيكون لاعب الوسط كونور كالاغر الممثل الوحيد لـ "بلوز" في التشكيلة الانكليزية.

إلا أنّ متحدث باسم ستيرلينغ قال إنّه تم اتخاذ القرار بالاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب بغية السماح للاعب بـ "إراحة نفسه للموسم المقبل".

وأوضح مدرب إنكلترا "لقد تحدثت معه منذ حوالي أسبوع، في تواصل دائم".

وتابع "إنه غير راضٍ عن حالته البدنية، حيث كان يعاني من مشكلة في أوتار الركبة (...) لا يعتقد أنه يستطيع اللعب بالمستوى الذي ينبغي له".

ومنح غياب ستيرلينغ فرصة ذهبية لاستدعاء إيبيريتشي إيزه لاعب الوسط المهاجم في كريستال بالاس والذي قدّم عروضًا جيدة في الفترة الاخيرة بقيادة المدرب روي هودجسون الذي حلّ بدلاً من الفرنسي باتريك فييرا في نهاية آذار/مارس، حيث سجّل ستة أهداف في آخر ثماني مباريات.

وحلّ زميل إيزه الحارس سام جونستون بدلاً من نيك بوب (نيوكاسل ثالث البريميرليغ) ليكون بين الحراس الثلاثة.

واستدعى ساوثغيت أيضاً لويس دانك للمرة الأولى منذ 4 أعوام ونصف العام بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع برايتون المتألق هذا الموسم بحجزه بطاقة أوروبية للموسم المقبل (سيشارك في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ") للمرة الأولى في تاريخه.

وسبق لدانك أن ارتدى قميص منتخب بلاده أمام الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

واستهل المنتخب الإنكليزي حملته في التصفيات بفوزين على إيطاليا 2-1 وأوكرانيا 2-0 ضمن منافسات المجموعة الثالثة، حيث يستعد للسفر إلى مالطا في 16 حزيران/يونيو، قبل أن يستقبل مقدونيا الشمالية على ملعب "أولد ترافورد" في مانشستر في 19 منه.

في ما يلي تشكيلة منتخب انكلترا:

لحراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، آرون رامسدايل (أرسنال)، سام جونستون (كريستال بالاس).

للدفاع: هاري ماغواير ولوك شو (مانشستر يونايتد)، جون ستونز وكايل ووكر (مانشستر سيتي)، كيران تريبييه (نيوكاسل)، مارك غويهي (كريستال بالاس)، لويس دانك (برايتون)، ترانت الكسندر-أرنولد (ليفربول)، تايرون مينغز (أستون فيلا)

للوسط: جود بلينغهام (بوروسيا دورتموند الالماني)، كونور غالاغر (تشلسي)، ديكلان رايس (وست هام)، جوردان هندرسون (ليفربول)، كالفن فيليبس (مانشستر سيتي)، إيبيريتشي إيزه (كريستال بالاس)

للهجوم: فيل فودن وجاك غريليش (مانشستر سيتي)، هاري كاين (توتنهام)، بوكايو ساكا (أرسنال)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، جيمس ماديسون (ليستر سيتي) وكالون ويلسون (نيوكاسل)

