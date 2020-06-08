سترلينغ يدعم احتجاجات مكافحة العنصرية

وأضاف: ”في الوقت ذاته، فهذا ما تفعله كل هذه الاحتجاجات. هم يحاولون الوصول إلى حل والوصول إلى سبيل لإيقاف الظلم الذي يرونه وهم يقاتلون من أجل هذا الأمر“.

وتابع: ”طالما يحدث ذلك بشكل سلمي وآمن ودون إصابة أي شخص أو تحطيم أي متاجر، يمكن مواصلة ذلك بطريقة سلمية“.

وشارك الآلاف في مسيرات للدفاع عن السود في لندن وبعض المدن البريطانية الأخرى بعد مقتل فلويد في 25 مايو/أيار.

وتسببت هذه الواقعة في اندلاع احتجاجات في العديد من المدن حول العالم ضد معاملة الشرطة للأقليات العرقية. وتوفي فلويد متأثرا بضغط رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه لحوالي تسع دقائق.

وردا على سؤال حول أن وظيفته كلاعب كرة قدم تزيد من صعوبة الحديث في هذا الأمر، قال اللاعب صاحب البشرة السمراء والبالغ عمره 25 عاما: ”أولا وقبل كل شيء أنا لا أفكر في وظيفتي عندما تحدث مثل هذه الأشياء. أفكر في الشيء الصحيح“.

وأضاف لاعب ليفربول السابق ”لقد مرت مئات السنوات على استمرار حدوث ذلك ولقد شعر الناس بالضجر وهم الآن مستعدون للتغيير. نحن نحتاج إلى تنفيذ التغيير وتوضيح الأماكن التي تحتاج إلى التغيير“.