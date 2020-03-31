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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

ستة آلاف قناع وسلال غذائية من لاعب ريال مدريد

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انضم كاسيميرو لاعب ريال مدريد إلى قائمة الأسماء التي قدمت مساعدات ملموسة في سبيل مواجهة فيروس كورونا.

Reuters


وأشارت صحيفة ماركا اليوم الثلاثاء إلى أنّ البرازيلي كاسيميرو متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني اتخذ خطوة إضافية لمساعدة الناس في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقاً لماركا فإن مبادرة كاسيميرو تشمل التبرع بستة آلاف قناع إضافة لسلال غذائية والمزيد من المنتجات الوقائية لصالح مسقط رأسه في البرازيل سان خوسيه.

وتأتي مبادرة كاسيميرو كإضافة للعديد من المبادرات الأخرى لرفاقه في ريال مدريد أو نجوم آخرين حول العالم.

وقاد كيميتش لاعب بايرن ميونيخ حملة تبرعات في ألمانيا وكذلك فعل زميله في الفريق البافاري ليفاندوفسكي بتبرعه بقرابة مليون يورو مع زوجته كخطوات ملموسة للتغلب على تبعات فيروس كورونا.

وأدى وباء كورونا إلى إيقاف الأنشطة الرياضية في معظم دول العالم كم خلّف تبعات اقتصادية أجبرت عدة أندية على تخفيض رواتب لاعبيها مثل يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

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