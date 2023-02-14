سبال يقيل دي روسي ويعيّن أودو مكانه

وأصدر سبال بيانًا قال فيه إن دي روسي "أعفي من منصبه مدربًا للفريق الأول" بالاضافة إلى معاونيه.

ويحتل سبال المركز الثامن عشر في دوري الدرجة الثانية بعد خسارته مبارياته الثلاث الاخيرة ويواجه خطر السقوط الى الدرجة الثالثة.

وكان دي روسي، بطل العالم في صفوف منتخب بلاده في مونديال 2006 في ألمانيا، استلم منصبه في تشرين الاول/اكتوبر الماضي عندما كان الفريق يحتل المركز الرابع عشر.

لكن بداية مسيرته في مجال التدريب لم تتكلل بالنجاح حيث فاز فريقه في 3 مباريات فقط من أصل 16 في الدوري.

وسرعان ما أعلن سبال عن تعيين أودو وهو كما دي روسي بطلاً للعالم عام 2006.

وجاء في البيان الرسمي لتعيين أودو "وقّع المدرب الجديد عقدًا حتى 30 حزيران/يونيو 2023 مع إمكانية تجديد العقد تلقائيًا في حال النجاة من الهبوط هذا الموسم".

وسبق لأودو أن دافع لاعبًا عن ألوان لاتسيو وميلان قبل أن يعتزل عام 2012. دخل معترك التدريب بعدها مع فريقي بيسكارا وبيروجيا في الدرجة الثانية. صعد بالاول الى الدرجة الاولى ثم عُين مدربًا لأودينيزي.

وكان دي روسي (117 مباراة دولية) اعتزل اللعب نهائيًا في كانون الثاني/يناير عام 2020 بعد فترة وجيزة لبضعة أشهر قضاها في صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني قبل أن يحصل على شهادة في التدريب.