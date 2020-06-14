ساوثغيت يتحدث عن أسباب تخفيض راتبه

قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنكلترا الأول لكرة القدم إنه وافق على الفور ودون الكثير من التفكير على تخفيض راتبه بنسبة 30 في المئة لمساعدة الاتحاد الانكليزي للعبة الشعبية على تجاوز التأثيرات المالية لأزمة فيروس كوفيد-19.

وتوقف النشاط الكروي في إنكلترا في آذار/مارس الماضي وألغيت مباريات منتخب إنكلترا الودية المقررة في مواجهة إيطاليا والدنمارك ورومانيا والنمسا. وكذلك تأجلت بطولة أوروبا 2020 إلى العام المقبل.

وقال الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم إن غياب المباريات الدولية وتوقف مباريات الكأس المحلية سيتسبب في خسائر مالية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (125.42 مليون دولار) وإن ساوثغيت كان من بين كبار المسؤولين الذين وافقوا على خفض رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر بداية من نيسان/أبريل للمساعدة في تجاوز هذه الأزمة.

وقال ساوثغيت (49 عاماً) في تصريحات صحفية نقلتها عنه صحيفة تايمز: "أولاً أنا لا أستطيع القيام بكامل واجبات وظيفتي في الوقت الحالي. وثانياً.. نحن نختلف عن الأندية. فلا يصح أن أكون صاحب الأجر الأعلى في المؤسسة ولا يكون لي دور عندما تواجه المؤسسة صعوبات مالية."

وأضاف المدرب الذي قاد منتخب الأسود الثلاثة إلى نصف نهائي المونديال الماضي "هناك أناس يؤدون أعمالاً بارزة في الكثير من المجالات ولا يحصلون على مبالغ كبيرة مثلي. لم أكن أريد التطرق لمثل هذه الأمور علناً لكني شعرت أنه أمر ضروري وبديهي (أن أوافق على تخفيض الراتب)."