سانيه وروديغر وغوندوغان خارج تشكيلة ألمانيا لوديتي البيرو وبلجيكا

ويريد فليك أن يمنح الفرصة للاعبين الشباب ضمن التحضير لاستضافة كأس أوروبا 2024، لاسيما بعد خيبة مونديال قطر نهاية العام الماضي حيث ودع "مانشافت" من الدور الأول.

وسبق لفليك أن كشف أنه لن يستدعي أيضاً المخضرم الآخر توماس مولر لمواجهتي البيرو في 25 آذار/مارس وبلجيكا بعدها بثلاثة أيام.

وضمت المجموعة المكونة من 24 لاعباً، خمسة لاعبين يخوضون التجربة الدولية للمرة الأولى وهم يوشا فاغنومان (شتوتغارت)، ماريوس وولف (بوروسيا دورتموند)، فيليكس نميشا (فولفسبورغ)، كيفن شاده (برنتفورد الإنكليزي) وميرغيم بيريشا (أوغسبورغ).

وقال فليك الذي يحاول إعادة بناء الفريق بعد خروج ألمانيا للمرة الثانية على التوالي من دور المجموعات لكأس العالم إن "مهمتنا هي إيجاد بدائل وتوسيع الفريق".



التشكيلة:

للمرمى: بيند لينو (فولهام الإنكليزي)، مارك أندري تير شتيغن (برشلونة الإسباني)، وكيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت)

للدفاع: أرميل بيلا-كوتشاب (ساوثمبتون الإنكليزي)، ماتياس غينتر وكريستيان غونتر (فرايبورغ)، ثيلو كهرر (وست هام الإنكليزي)، ديفيد راوم (لايبزيغ)، نيكو شلوتربيك وماريوس وولف (بوروسيا دورتموند)، وجوشا فاغنومان (شتوتغارت)

للوسط: إيمري تشان (بوروسيا دورتموند)، ماريو غوتسه (إينتراخت فرانكفورت)، ليون غوريتسكا ويوزوا كيميش (بايرن ميونيخ)، فيليكس نميشا (فولفسبورغ)، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن)

للهجوم: ميرغيم بيريشا (اوغسبورغ)، نيكلاس فويلكروغ (فيردر بريمن)، سيرج غنابري وجمال موسيالا (بايرن ميونيخ)، كاي هافيرتس (تشلسي الإنكليزي)، كيفن شاده (برنتفورد الإنكليزي)، وتيمو فيرنر (لايبزيغ).





