سام كير لاعبة تشيلسي تريد العودة لوطنها أستراليا

وتقدم كير أداءً متميزًا منذ ظهورها الأول مع تشيلسي في كانون الثاني /يناير 2020 وساعدت الفريق على التتويج باللقب مرتين متتاليتين وحصلت على لقب هدافة البطولة في الموسم الماضي.

لكنها رغم التألق على أرض الملعب فإن قيود السفر من أستراليا وإليها تسببت في شعورها بالوحدة والعزلة.

وقالت اللاعبة عن هذا الموقف: "البعد عن وطني هو سبب معاناتي الأكبر حالياً.. والمدربة إيما هايس تعرف ذلك".

وأضافت اللاعبة الأسترالية "المشكلة بالنسبة لي وللكثير من الفتيات الأستراليات هي أننا لا نعرف متى سنتمكن من رؤية أسرتنا، ا نعرف متى سنذهب إلى بلادنا وهذا وضع صعب فعلا.. قلت للمدربة بأنني سأسافر على أول رحلة بعد فتح الحدود".

وتفرض أستراليا قيود سفر صارمة للوقاية من تفشي الفيروس وتلزم الوافدين إليها بالخضوع لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يوما.

