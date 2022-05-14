ساليرنيتانا ينعش آماله بالبقاء وروما يتعادل



وبات فينيتسيا الذي تعادل في وقت لاحق مع روما 1-1، على بعد خمس نقاط من ساليرنيتانا، آخر الفرق الناجية من الهبوط، وبالتالي حُسمت مسألة هبوطه، ذلك لأن ساليرنيتانا يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة.

وكان فينيتسيا سباقاً إلى التسجيل بهدف سجله النيجيري دتفيد أوكيريكي في الدقيقة الأولى للمباراة، غير أن رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تمكنوا من إدراك التعادل عن طريق الأوزبكي إيلدور شوموردوف في الدقيقة 76.

واستغل روما النقص العددي لدى الضيوف، الذين أكملوا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32، بعد طرد المغربي سفيان كيين.

من جهته، رفع روما رصيده إلى 60 نقطة احتل بها المركز السادس، فيما بقي فينتسيا قابعاً في المركز العشرين الأخير مع 26 نقطة من 37 مباراة.

من جهة أخرى، حافظ ساليرنيتانا على فرصه بالبقاء بالخروج بلا هزيمة للمباراة السابعة توالياً (أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات)، ما أتاح له الخروج من منطقة الخطر.

ومع بقاء مباراة واحدة فقط، لا يزال فريق الفرنسي فرانك ريبيري الذي لم يلعب السبت بسبب الإيقاف، تحت تهديد مقصلة كالياري (الثامن عشر مع 29 نقطة) وجنوى (التاسع عشر مع 28 نقطة) وما زال أمامهما مباراتان.

وكاد ساليرنيتانا يخرج يفوز من مباراة اليوم، لولا تألق حارس إمبولي غولييلمو فيكاريو الذي صدّ ركلة جزاء من دييغو بيروتي قبل أقل من عشر دقائق من نهاية المباراة.

واضطر ساليرنيتانا بالتالي إلى الاكتفاء بالنقطة التي حصدها بفضل هدف التعادل الذي سجله فيديريكو بوناتزولي (76)، بعدما كان إمبولي افتتح التسجيل عن طريق باتريك كوتروني (31).

وخسر فيرونا من تورينو 1-0 وأودينيزي من سبيزيا 3-2.