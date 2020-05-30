سالزبورغ يدشن عودته بالفوز بكأس النمسا

حافظ فريق ريد بول سالزبورغ على لقبه بطلاً لكأس النمسا عقب تغلبه على أوستريا لوستيناو في المباراة النهائية الجمعة بخماسية نظيفة.

أقيمت المباراة في وورثرسي ستاديوم بمدينة كلاغينفورت وافتتح التسجيل دومينيك سزوبوسزلاي في الدقيقة 19 ثم أحرز دومينيك ستومبرغر الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 21، قبل أن يضيف توا أوكافور الهدف الثالث في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 65 سجل ماجيد أشيمورو الهدف الرابع ثم اختتم سيكو كواتا مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 79.

واللقب هو السابع لفريق سالزبورغ في 12 ظهور في المباراة النهائية إذ حصل على المركز الثاني خمس مرات، فيما يتربع فريق العاصمة أوستريا فيينا على عرش أكثر الفرق تتويجا بالبطولة برصيد 27 لقباً يليه غريمه فريق رابيد برصيد 14 لقباً.

ومثلت مباراة نهائي الكأس أهمية كبيرة على الصعيد العام في دولة النمسا كونها دشنت عودة النشاط الرياضي، حيث من المتوقع أن تعود مباريات الدوري النمساوي في الثاني من حزيران/يونيو، بحسب ما أعلن رئيس اتحاد الكرة في البلاد إبينباور.

ومع عودة التدريبات، وضع الاتحاد النمساوي بروتوكولاً صحياً شديد الصرامة، وذكرت وكالة إيه.بي.إيه للأنباء ووسائل إعلام نمساوية أخرى أن لاسك لينتس متصدر الدوري النمساوي عوقب بخصم 6 نقاط من رصيده بسبب انتهاك لوائح فيروس كورونا المتعلقة بالحصص التدريبية.



