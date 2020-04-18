ساري لم ينعم بموسم مثالي مع البلوز لكنه يفتقد الدوري الإنكليزي

وقضى الإيطالي موسماً واحداً مع البلوز انتهى بفوزهم على غريمهم أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.

وقوبل رحيل ساري إلى يوفنتوس بشيء من اللامبالاة من قبل العديد من أنصار تشيلسي، وكان هناك شعور بأن مدرب نابولي سابقاً فشل في الفوز بقلوب المشجعين وعدد من اللاعبين.

وفي حادثة أظهرت معركة ساري لكسب الاحترام، رفض حارس المرمى كيبا استبداله في نهائي كأس رابطة المحترفين ضد مانشستر سيتي.

وقال ساري، مشيراً إلى الفترة التي قضاها مع تشيلسي في مقابلة لقناة يوفنتوس على يوتيوب: "كلما ارتفع المستوى، ازدادت صعوبة بناء علاقة مع اللاعبين، ليس اللاعبون هم الذين يتغيرون، ولكن البيئة المحيطة، أنت بحاجة إلى مزيد من الوقت".

وأضاف ساري: "كانت لدي علاقة متضاربة في غرفة خلع الملابس في تشيلسي خلال الأشهر الخمسة إلى الستة الأولى، ولكن عندما غادرت بعد نهائي الدوري الأوروبي بكيت وكثير من اللاعبين فعلوا ذلك".

وبدا ساري غير مرتاحٍ للعيش في لندن ولكنه يفتقد لإيقاع اللعبة هناك: "بالنسبة لكرة القدم، إنها قصة مختلفة، أفتقد الدوري الممتاز، هناك مستوى تقني - استثنائي وأجواء لا تصدق".

وتابع: "لم أسمع أبداً هتافاً ضد شخص داخل الاستاد ويجتمع المشجعون معاً في الخارج".

وأضاف: "مشجعو الفريق المنافس، يطلبون منك صورة والملاعب تكون ممتلئة دائماً مهما كانت المنافسة، إنه أمر رائع".

