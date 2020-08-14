سارينا فيخمان تتولى تدريب منتخب إنكلترا النسائي



وكان منتخب هولندا توّج بلقب بطولة أوروبا للكرة النسائية تحت قيادة فيخمان (50 عاماً) في 2017 كما تأهل الفريق تحت قيادتها أيضاً لنهائي كأس العالم في فرنسا في 2019 حيث خسر 2-صفر أمام نظيره الأميركي.



وستتولى فيخمان تدريب المنتخب الإنكليزي خلفاً لنيفيل (43 عاما) مدافع مانشستر يونايتد السابق والذي من المقرر أن يترك المنصب في نهاية عقده في تموز 2021.



وينتهي عقد فيخمان الحالي مع الاتحاد الهولندي للعبة الشعبية في العام المقبل.



وبعد التعيين قالت فيخمان: "أنا سعيدة ويشرفني تولي تدريب المنتخب النسائي الإنكليزي في العام المقبل".



وتابعت: "إنكلترا هي مهد كرة القدم كما أن الاتحاد الإنكليزي هو من قاد التطورات الكبيرة في كرة القدم النسائية حول العالم خلال السنوات الأخيرة".

وكانت فيخمان شاركت في 104 مباريات دولية مع منتخب هولندا وحملت شارة قيادة فريق بلادها قبل الاعتزال.



وستتولى فيخمان رسمياً قيادة المنتخب الإنكليزي في سبتمبر 2021 وقبل ذلك ستقود منتخب بلادها الأولمبي في الدورة الصيفية المقبلة في العام القادم.



وذكر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم: "سنجدد الآن حوارنا البريطاني فيما يتعلق بدورة ألعاب طوكيو المؤجلة التي ستقام في يوليو 2021 وبدورة ألعاب 2024، سيتم الإعلان عن اسم مدرب المنتخب البريطاني في العام المقبل في الوقت المناسب".



وقالت سو كامبل مسؤولة كرة القدم النسائية في الاتحاد الإنكليزي إنّ فيخمان كانت "الاختيار الأول" بالنسبة لهم من بين 142 مرشحاً للمهمة.