English
العربية
تصفيات كأس العالم
كرة القدم

سارع بالاشتراك في عرض الصيف ووفر أكثر

من قبل

اشترك أبكر ووفّر أكثر! يبدأ عرض الصيف بخصم %50 وينخفض %1 يومياً عند منتصف الليل! احصل على الخصم الأفضل اليوم لتشاهد كأس العالم FIFA قطر 2022™. استخدم رمز العرض  QATAR2022. تطبق الشروط والأحكام.

beIN SPORTS

 للاشتراك قم بزيارة bein.com/qatar2022

السابق مشوار العراق يتوقف عند ربع الن
اقرأ
مشوار العراق يتوقف عند ربع النهائي
التالي مجلس الاتحاد الدولي سيقيّم فعا
اقرأ
مجلس الاتحاد الدولي سيقيّم فعالية التسلّل "نصف الآلي"
-

آخر الأحداث

>