زيدان يرد على إمكانية تدريبه منتخب فرنسا



قال الفرنسي-الجزائري الأصل قبل مباراة ريال مدريد مع فالنسيا المقررة الأحد في الدوري المحلي: "قلتها قبل عشر سنوات، عندما بدأت التدريب، سيكون بشكل مؤكد ضمن الأمور الممكنة في يوم من الأيام، لكن اليوم أنا هنا ومن واجبي التفكير فقط بما أقوم به".

أصرّ بطل العالم السابق البالغ 48 عاماً: "أستغلّ ما أقوم به هنا، سنرى في المستقبل، لا أحد يعلم، لكن كل تركيزي هنا في ريال مدريد".

تابع المدرب الذي قاد ريال إلى لقب الدوري الموسم الماضي: "أنا هنا منذ نحو 20 سنة، منحني النادي فرصة تدريب هذا الفريق الكبير وأستغل كل يوم هذه الفرصة".

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي منذ 2011 نويل لوغريت، قال في حديث تلفزيوني الجمعة في إطار حملته قبل الانتخابات المقررة في آذار/مارس المقبل إنّه يتمتع "بعلاقات ممتازة مع زيدان، على الأقل شخصياً، إذا توقف ديدييه ديشان، المدرب الحالي، وكنت لا أزال في موقعي، أول شخص أراه هو زيدان".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني راهناً في الدوري الإسباني، بفارق 5 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، لكنه لعب مباراتين أكثر.

