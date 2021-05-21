زيدان يتحدث عن عودة بنزيمة إلى منتخب فرنسا



ويقدّم بنزيمة مستويات مميزة هذا الموسم حيث سجل 29 هدفًا في جميع المسابقات، منها 22 في الدوري المحلي، ليصل أقله إلى عقبة الـ20 هدفًا في المواسم الثلاثة الأخيرة منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي عام 2018.



وأكد زيدان الذي سبق أن انتقد منطق ديشان باستبعاد مواطنه: "أنا سعيد جدًا لعودة كريم إلى المنتخب الفرنسي، كان هذا ما أراده، أنا سعيدٌ جدًا لأنه كان يأمل أن يتحقق ذلك".



وردًا على سؤال خلال المؤتمر الصحافي على هامش المباراة عما إذا لعب دورًا في عودته قال: "كلا، لم يكن لديّ أي دور في عودة كريم"، مؤكدًا أن الأخير "لطالما قام بكل شيء" للعودة إلى أبطال العالم.



وحث زيدان الرأي العام والجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي على التعامل بحكمة مع لاعبه ومنتخب الديوك في النهائيات: "آمل فقط أن يدعوه وشأنه. ليس من العادل القول +لدينا أفضل لاعب، إذا فزنا بكأس أوروبا إنّه لاعب رائع وإذا لم نفز فهو بسبب ....+".



وتابع "آمل ألا يأخذوا هذا المنحى، آمل أن نستمتع بكرة القدم التي يقدمها والتوقف عند هذا الحد".



ويستعيد ريال في المباراة الأخيرة أمام فياريال خدمات قائده وقلب الدفاع سيرخيو راموس بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.

وفي حال فوز النادي الملكي على ضيفه فياريال السبت مقابل تعادل أو سقوط أتلتيكو المتصدر ضد مضيفه بلد الوليد، سيبقى لقب الليغا في خزائن ملعب سانتياغو برنابيو للعام الثاني تواليًا.