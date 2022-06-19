زيدان لا يزال يرغب في التدريب

وتابع "زيزو" في تقرير خصصه له البرنامج تكريماً لاقتراب عيد ميلاده الخمسين الذي يحتفل به في 23 الحالي "أبلغ 50 عاماً، راضٍ، أنا سعيد، هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وشدد عندما سُئل عن رغبته في الاستمرار في التدريب بعد فوزه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات توالياً مع نادي ريال مدريد الإسباني أعوام 2016 و2017 و2018 "لا أحلم بشيء. حلمت كثيراً، وحصلت على الكثير من الأشياء".

ولم يأتِ نجم منتخب "الديوك" السابق على ذكر المحادثات المتعلقة بتدريب منتخب فرنسا حيث يتردد اسمه كبديل محتمل للمدرب الحالي ديدييه ديشان الذي ينتهي عقده مع نهاية كأس العالم FIFA قطر 2022™، والمقرر من 21 تشرين الثاني/نوفمبر حتّى 18 كانون الأوّل/ديسمبر المقبلين.

بالنسبة للمنتخب الفرنسي، سيتقرر مصير ديشان الذي تسلم مهامه في عام 2012 بعد نهاية العرس الكروي العالمي في قطر.

وأكدّ رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت السبت خلال مؤتمر صحافي في نهاية الجمعية العمومية أنه سيلتقي بمدرب المنتخب ديشان في غانغان في تموز/يوليو، ولكن "لن أناقش معه أي تمديد للعقد".