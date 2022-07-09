زياش ينفصل عن وكيل أعماله

وقال زياش عبر حسابه الرسمي في إنستغرام: "لقد وصلت إلى مرحلة في حياتي أشعر فيها أنه الوقت المناسب بالنسبة لي لكي أكون مسؤولاً بنفسي عن مستقبلي المهني".

وأضاف: "أريد أن أكون صاحب القرار في ما يتعلق بالمفاوضات والقرارات المرتبطة بمسيرتي".

وتابع: "لم أعد ممثلاً من الآن من نخلي مونديال. شكراً على السنوات الـ12 الأخيرة. أريد المضي قدماً مع فريقي وممثلينا القانونيين الذين سيتعاملون في كل الأمور التجارية، وأي اهتمام مهني يجب أن يوجه مباشرة إلي. أنا ممتن لدعكم المستمر".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن زياش يريد الرحيل عن ناديه تشيلسي في وقت يبدي نادي ميلان الإيطالي رغبته بالتعاقد معه.