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دوري أبطال آسيا
كرة القدم

زوله يعاود تمارينه مع بايرن قبيل قمة دورتموند

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عاد المدافع الدولي نيكلاس زوله إلى تمارين بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم قبيل القمة المنتظرة أمام فريقه المستقبلي وصيف المتصدر بوروسيا دورتموند حيث من الممكن أن يحسم النادي البافاري لقبه العاشر توالياً في حال فوزه.

Reuters

وغاب زوله (26 عاماً) عقب إصابته بالإنفلونزا عن المباريات الثلاث الأخيرة لعملاق بافاريا، بما فيها مواجهة فياريال الإسباني ذهاباً وإياباً في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (خسر بايرن بمجموع المباراتين 1-2).

وسيغادر قلب الدفاع الفارع الطول (1.95 م) بايرن في نهاية الموسم الحالي لينضم إلى دورتموند الذي اعلن عن توقيعه في شباط/فبراير.

ويحتل بايرن صدارة الترتيب برصيد 72 نقطة متقدماً بفارق 9 نقاط عن دورتموند قبل أن يستضيفه على ملعبه "أليانز أرينا" ضمن منافسات المرحلة 31 من "بوندسليغا"، وهو يحتاج للفوز على ضيفه لإحراز بلقبه العاشر توالياً والـ 32 في تاريخه.
 

بايرن ميونيخ الدوري الألماني نيكلاس زوليه
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