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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

زلاتان ثاني أكبر لاعب يشارك في تصفيات بطولة أوروبا

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أصبح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (41 عاماً) الجمعة ثاني أكبر لاعب يخوض مباراة في تصفيات بطولة أوروبا في كرة القدم، خلال خسارة بلاده أمام مضيفتها بلجيكا 0-3.

AFP

ودفع مدرب السويد ياني أندرسون بمهاجم ميلان الايطالي في الدقيقة 73 مكان مهاجم نيوكاسل الانكليزي ألكسندر إيزاك، وهو في سن الـ41 عاماً و172 يوماً.

في بادئ الأمر، اعتُبر زلاتان، المولود في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1981، أكبر لاعب يخوض مباراة في التصفيات القارية، لكن تبيّن ان لاعب جبل طارق لي كاتشارو، المولود في 29 أيلول/سبتمبر 1981، قد حطّم الرقم القياسي خلال مباراة بلاده الجمعة ضد اليونان عن 41 عاماً و176 يوماً.

لكن زلاتان لا يزال متقدماً على حامل الرقم القياسي السابق، حارس المرمى الإيطالي دينو زوف الذي لعب ضد السويد بالذات في 29 أيار/مايو 1983 بعمر 41 عاما وثلاثة أشهر ويوماً واحداً.

وكان زلاتان أصبح الأسبوع الماضي أكبر لاعب يسجل هدفاً في الدوري الإيطالي.

وأصرّ أسطورة الكرة السويدية مطلع الأسبوع انه يريد خوض نهائيات بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا (بحال تأهل بلاده)، عندما سيكون بعمر الثانية والأربعين، ليصبح أكبر لاعب يخوض النهائيات.
 

المنتخب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش
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