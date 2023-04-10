ريكسهام يحسم القمة وسط فرحة كبيرة للممثل الكندي رايان رينولدز

وانتصر ريكسهام 3-2 في مباراته أمام ضيفه نوتس كاونتي ضمن المرحلة الثالثة والأربعين من دوري الدرجة الخامسة الإنكليزية "تصنيفاً".

وكان ريكسهام يتعادل مع نوتس كاونتي قبل المباراة بامتلاك كل منهما لـ100 نقطة في الصدارة مع أفضلية الأخير بفارق الأهداف مما منح المزيد من الإثارة للمواجهة.

وحسم ريكسهام الذي تعود ملكيته لكل من رايان رينولدز والممثل والمخرج والمنتج والكاتب الأميركي المعروف روب ماكيلهيني، المواجهة ليعتلي صدارة الترتيب بـ103 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن منافسه الشرس.

وتواجد رايان رينولدز في المدرجات خلال المواجهة والتقط العديد من الصور مع المشجعين إذ أظهرت بعض اللقطات فرحته العارمة بانتصار فريقه.