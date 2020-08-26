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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

ريال مدريد يفوز بدوري أبطال أوروبا تحت 19 عاماً

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أحرز ريال مدريد الإسباني لقب دوري أبطال أوروبا للشباب في كرة القدم (تحت 19 عاماً) بفوزه على بنفيكا البرتغالي 3-2 الثلاثاء في المباراة النهائية في مدينة نيون السويسرية.

AFP

وهي المرة الأولى التي يفوز فيها شباب النادي الملكي بلقب البطولة التي انطلقت عام 2013، بعدما أقصوا في طريقهم إلى النهائي يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين، وسالزبورغ النمسوي، في حين هو النهائي الثالث الذي يخسره الفريق البرتغالي.

ويشرف النجم السابق للميرينغي راؤول غونزاليس على الفريق الذي أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين عن طريق باولو رودريغيز (25)وهنريكي جوكو (خطأ في مرمى فريقه 45).

لكن الفريق البرتغالي قلص الفارق مطلع الشوط الثاني بواسطة غونزالو راموس (49)، قبل أن يعيد ميغيل غوتيريز الفارق إلى سابق عهده بعدها بدقيقة واحدة.

وسجل لاعبو بنفيكا هدف تقليص الفارق مرة اخرى، عبر راموس نفسه (57)، وكان بامكانهم إدراك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 68 لكن تياغو دانتاس أهدرها.
 

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا للشباب
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