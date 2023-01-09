ريال مدريد يدين تصريح لوغريت والأخير يعتذر من زيدان

وقال لوغريت بالأمس على خلفية تمديد عقد ديشان كمدرب لمنتخب فرنسا إنّه لم يكن ليرد على زيدان لو اتصل به مشيراً إلى أنّ ديشان كان الخيار الأول بالنسبة للاتحاد الفرنسي.

وردّ كيليان مبابي مباشرة على تصريحات رئيس الاتحاد مغرداً: "زيدان هو فرنسا، لا نقلل من احترام الأسطورة هكذا".

وواجه لوغريت انتقادات كثيرة بسبب تصريحاته آخرها اليوم الإثنين من ريال مدريد الذي اعتبر أنّ التصريحات تظهر عدم احترام لواحد من أكثر الشخصيات إثارة للإعجاب من قبل عشاق كرة القدم حول العالم مطالباً بالتصحيح الفوري.

من جهته قدّم لوغريت اعتذاراً رسمياً لنجم الكرة الفرنسية زين الدين زيدان مؤكداً أنّ تصريحاته لا تعبر عن رأيه أو تقديره تجاه زيدان اللاعب والمدرب.