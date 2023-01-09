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كرة القدم

ريال مدريد يدين تصريح لوغريت والأخير يعتذر من زيدان

أدان ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي نشره عبر موقعه على الإنترنت التصريحات التي أطلقت بشأن زيدان من رئيس الاتحاد الفرنسي لوغريت قبل أن يعتذر الأخير من الأسطورة الفرنسية.

Reuters

وقال لوغريت بالأمس على خلفية تمديد عقد ديشان كمدرب لمنتخب فرنسا إنّه لم يكن ليرد على زيدان لو اتصل به مشيراً إلى أنّ ديشان كان الخيار الأول بالنسبة للاتحاد الفرنسي.

وردّ كيليان مبابي مباشرة على تصريحات رئيس الاتحاد مغرداً: "زيدان هو فرنسا، لا نقلل من احترام الأسطورة هكذا".

وواجه لوغريت انتقادات كثيرة بسبب تصريحاته آخرها اليوم الإثنين من ريال مدريد الذي اعتبر أنّ التصريحات تظهر عدم احترام لواحد من أكثر الشخصيات إثارة للإعجاب من قبل عشاق كرة القدم حول العالم مطالباً بالتصحيح الفوري.

من جهته قدّم لوغريت اعتذاراً رسمياً لنجم الكرة الفرنسية زين الدين زيدان مؤكداً أنّ تصريحاته لا تعبر عن رأيه أو تقديره تجاه زيدان اللاعب والمدرب.

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