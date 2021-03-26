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كرة القدم

ريال سوسييداد يعلن عن تمديد عقد تشابي ألونسو

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أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني اليوم الجمعة أنّه مدد تعاقده لمدة عام واحد مع تشابي ألونسو مدرب فريق الشباب ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى صيف 2022.

AFP

وقالت صحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن ألونسو سيتولى تدريب بروسيا مونشنغلادباخ بداية من الموسم المقبل.

وكان ألونسو (39 عاماً) لاعب الوسط السابق فاز بكأس العالم وببطولة أوروبا مرتين مع منتخب إسبانيا كما توّج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وريال مدريد قبل الاعتزال وتحوله للعمل في مجال التدريب.

ويحتل مونشنغلادباخ المركز العاشر بين فرق الدوري الألماني وهو يبحث عن مدرب جديد له بعد الإعلان في الشهر الماضي عن أن مدربه الحالي ماركو روزه سيتولى تدريب بروسيا دورتموند في الموسم المقبل.

وتولى ألونسو تدريب فريق الشباب في ريال سوسيداد في 2019.
 

تشابي ألونسو بوروسيا مونشنغلادباخ ريال سوسييداد
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