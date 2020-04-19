روني مفضلا ميسي: "يعذبك قبل أن يقتلك"!

وقال روني إن ميسي "يعذبك قبل أن يقتلك".

وكان روني شكل رفقة رونالدو ثنائيا مرعبا في مانشستر يونايتد قبل أن ينضم البرتغالي إلى ريال مدريد فيما بعد.

وتوج الثنائي رونالدو-ميسي ١١ مرة بالكرة الذهبية في آخر ١٢ نسخة منذ ٢٠٠٧ حيث لم يخرقهما إلا لوكا مودريتش.

ورأى روني أن ميسي المتوج بالكرة الذهبية ٦ مرات، هو أفضل لاعب على الكرة الأرضية.

وكتب كابتن ديربي كاونتي في صحيقة "صنداي تايم": "رونالدو لم يكن مركزاً على الأهداف عندما بدأنا اللعب معاً، لكن ما كان واضحا أنه يريد أن يصبح أفضل لاعب في العالم"

وتابع: "تدرب وتدرب حتى بدأ ينتج، كريستيانو بات هداف مذهلا، وهو وميسي أفضل لاعبين رأتهما كرة القدم على الإطلاق".

وأضاف: "بالرغم من الصدافة مع رونالدو، أميل إلى ميسي. للسبب نفسه أحببت مشاهدة تشافي وبول سكولز: الأمور المختلفة في أداء ميسي".

وأردف: "لقد تحدثت عن رباطة الجأش ولا أتذكر رؤية ميسي يسجل عندما يسدد الكرة بأقصى قوة. هو فقط يخدع الجميع ويجعل الأمر سهلا جداً".

وتابع: "رونالدو لا يرحم في منطقة الجزاء، إنه قاتل. لكن (ميسي) سيعذبك قبل أن يقتلك. مع ميسي تحصل فقط على انطباع انه في الأمر المزيد من المرح".

وختم هؤلاء الاثنان غيرا كرة القدم من حيث أعداد الاهداف والتسجيل ولا أعتقد أبدا أن أحدا سيحقق ما حققاه"

