English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كرة القدم

رونالدو يهدف إلى قيادة البرتغال في كأس أوروبا 2024 على أقل تقدير

من قبل

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رغبته بمواصلة اللعب لأعوام مقبلة وقيادة منتخب بلاده في نهائيات كأس أوروبا 2024 على أقل تقدير، وذلك في تصريح أدلى به الثلاثاء خلال حفل توزيع جوائز في ضواحي لشبونة.

AFP

شدّد ابن الـ37 عاماً الذي كان يرغب بالرحيل عن فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي هذا الصيف من دون أن يحصل على مبتغاه، على أن "مشواري لم ينته. يتوجب عليكم مواصلة دعم كريس (رونالدو) لبعض الوقت".

وتابع بعد نيله جائزة "كيناس دو أورو" التي قدمها الاتحاد البرتغالي لأفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني، أنه يريد "المشاركة في كأس العالم وكأس أوروبا... أشعر بحافز كبير. طموحي كبير".

ورغم أعوامه الـ37، ما زال الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات من الركائز الأساسية للمنتخب البرتغالي الذي يستعد لخوض مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي.

ويتصدر رونالدو لائحة أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب البرتغالي بـ189 مباراة، وهو ليس أفضل هداف في تاريخ "سيليساو" أوروبا وحسب، بل إنه صاحب الرقم القياسي العالمي لعدد الأهداف الدولية (117 حتى الآن).

ويعيش رونالدو أحد أصعب مواسمه تحت إشراف المدرب الجديد ليونايتد الهولندي إريك تن هاغ، إذ انتظر حتى 15 الحالي ليسجل هدفه الأول وكان من ركلة جزاء في المباراة التي فاز بها "الشياطين الحمر" على مضيفهم شيريف تيراسبول المولدوفي 2-صفر في مسابقة "يوروبا ليغ".

مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي كأس أوروبا 2024
السابق كأس العالم FIFA قطر 2022™: هيد
اقرأ
كأس العالم FIFA قطر 2022™: هيدينك يرى أن المنتخب الأسترالي حاضر بدنياً وجاهز للقتال
التالي
-

آخر الأحداث

>