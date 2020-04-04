رونالدو يفاجئ متابعيه بالكشف عن هوية حلاقه الجديد

وظهر رونالدو صحبة صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز وهي تقص له شعره بسبب الحجر المنزلي الذي يخضع له معها ومع أطفاله للوقاية من فيروس كورونا.

ويبدو أنّ رونالدو سيجبر على الظهور بقصة شعر جديدة خاصة وأنّ والدة أطفاله سبق وأن عملت كعارضة أزياء ولا تملك خبرة كافية في المهنة الجديدة.

وغرّد رونالدو في حسابه الرسمي على تويتر عبر الإنترنت: "ابقى في المنزل وحافظ على أناقتك".

وأدى انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى ملازمة معظم سكان العالم لمنازلهم خاصة وأنّ الإصابة به قد تجاوزت مليون نسمة.

وشارك رونالدو في عدة حملات توعوية لإقناع الناس بالبقاء في منازلهم كما تبرع بمبلغ مالي لمساعدة الكوادر الطبية على مواجهة هذا الوباء.

وأدى بقاء نجوم كرة القدم وبقية أفراد المجتمع في منازلهم إلى كشف العديد منهم عن مواهبهم العديدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.