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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

رونالدو يفاجئ متابعيه بالكشف عن هوية حلاقه الجديد

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فاجأ البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي متابعيه من خلال مقطع فيديو نشره في حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي والذي كشف به عن حلاقه الجديد.

Reuters

وظهر رونالدو صحبة صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز وهي تقص له شعره بسبب الحجر المنزلي الذي يخضع له معها ومع أطفاله للوقاية من فيروس كورونا.

ويبدو أنّ رونالدو سيجبر على الظهور بقصة شعر جديدة خاصة وأنّ والدة أطفاله سبق وأن عملت كعارضة أزياء ولا تملك خبرة كافية في المهنة الجديدة.

وغرّد رونالدو في حسابه الرسمي على تويتر عبر الإنترنت: "ابقى في المنزل وحافظ على أناقتك".

وأدى انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى ملازمة معظم سكان العالم لمنازلهم خاصة وأنّ الإصابة به قد تجاوزت مليون نسمة.

وشارك رونالدو في عدة حملات توعوية لإقناع الناس بالبقاء في منازلهم كما تبرع بمبلغ مالي لمساعدة الكوادر الطبية على مواجهة هذا الوباء.

وأدى بقاء نجوم كرة القدم وبقية أفراد المجتمع في منازلهم إلى كشف العديد منهم عن مواهبهم العديدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

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