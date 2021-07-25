رونالدو يصل إلى تورينو وسط تأكيد من إدارة يوفنتوس ببقائه

وحطت طائرة رونالدو الخاصة في مطار كاسيلي في تورينو بتمام الساعة 2.30 من بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي، وذلك تمهيداً لالتحاق بتمارين الفريق الإثنين في كونتيناسا.

وقال النجم التشيكي السابق بافل ندفيد نائب رئيس نادي السيدة العجوز إن رونالدو "سيبقى معنا"، وذلك بعد مباراة ودية استعدادية فاز بها يوفنتوس على تشيزينا 3-1 بقيادة مدربه الجديد-القديم ماسيميليانو أليغري العائد للإشراف على الفريق بعد تجربة مخيبة مع نجمه السابق أندريا بيرلو انتهت بالتنازل عن لقب الدوري المحلي لصالح الغريم إنتر بعدما احتكره "بيانكونيري" طيلة تسعة مواسم متتالية.

وقال ندفيد "رونالدو سيعود الى التمارين الإثنين وسيبقى معنا" للموسم المقبل الذي يبدأه يوفنتوس في 22 آب/أغسطس حين يحل ضيفاً على أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري المحلي.

وسبق لندفيد نفسه أن أفاد في منتصف الشهر الحالي أن النجم البرتغالي، المتوج بلقب هداف بطولة أمم أوروبا رغم خروج بلاده من ثمن النهائي وتنازلها عن اللقب القاري، لم يُظهِر أي مؤشر على رغبته في الرحيل.

قال اللاعب الدولي السابق: "كريستيانو في إجازة. ليس لدينا أي مؤشر من محيطه بأنه يريد الرحيل. ننتظر عودته في 25 تموز/يوليو كما هو مقرر".

وما زال "سي آر7" مرتبطاً مع عملاق تورينو لموسم إضافي، وهو الذي انضم اليه عام 2018 قادماً من ريال مدريد الاسباني، لثلاثة مواسم.

حامت الشكوك حول مستقبل أفضل لاعب في العالم خمس مرات بعدما فشل يوفنتوس في الاحتفاظ بلقبه بطلاً لـ "سيري أ"، وخروجه من دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليعود ويخطف بشق الأنفس في المرحلة الأخيرة بطاقة التأهل إلى المسابقة القارية الأم بحلوله رابعاً، مكتفياً بإحراز الكأس المحلية.

