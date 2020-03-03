رونالدو يزور والدته في المستشفى قبل موقعة ميلان

وذكرت وسائل اعلام محلية برتغالية أن والدة رونالدو التي أصيبت بسكتة دماغية.

وقال نادي يوفنتوس لوكالة "فرانس برس": "كل ما يمكننا قوله هو أنه لم يتدرب لأسباب شخصية" من دون مزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة "دياريو دى نوتيسياس دا ماديرا" المحلية أنه من المتوقع وصول اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات إلى فونشال عاصمة الاقليم بعد ظهر اليوم في "زيارة خاطفة" ستسمح له بالعودة إلى تورينو الأربعاء للمشاركة في مباراة الكأس.

وتلقت دولوريس أفييرو والدة رونالدو البالغة من العمر 65 عاماً العلاج في مستشفى الدكتور نيليو ميندونسا فى فونشال خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بعد سكتة دماغية، حيث كانت واعية وحالتها مستقرة.

وتربط رونالدو (35 عاماً) بوالدته علاقة وثيقة لاسيما بعد وفاة والده منذ ما يقارب 15 عاماً.

ويعول يوفنتوس كثيراً على نجمه في المباراة خاصة أن مباراة الذهاب في سان سيرو انتهت بالتعادل 1-1.