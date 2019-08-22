رونالدو: "ميسي جعلني لاعباً أفضل"

وقال لاعب ريال مدريد الإسباني السابق الذي انتقل إلى يوفنتوس في صيف 2018 لقناة "تي في آي" البرتغالية الأربعاء: "أنا معجب كثيرا بمسيرته حتى الآن، ومن ناحيته كان صرح سابقا أنه تأثر بعد مغادرتي الدوري الإسباني لأنه كان يقدر المنافسة التي كانت تجمعنا".

وتابع ابن الـ 34 عاما "إنها خصومة جيدة موجودة في كرة القدم ولكنها ليست استثنائية. مايكل جوردان كان لديه منافسين في كرة السلة، آيرتون سينا (البرازيلي الراحل) وألان بروست جمعتهما منافسة كبيرة في الفورمولا واحد. القاسم المشترك بين الخصومة الكبيرة في الرياضة هي أنها صحيّة".

وبالنسبة لـ "سي آر7" فأن تجمعه منافسة مع لاعب من طينة ميسي هو أمر يدفعه دائما لتخطي نفسه وتقديم الأفضل.

ورأى الدولي البرتغالي الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم خمس مرات أنه لا يشك بأن "ميسي جعل مني لاعبا أفضل والعكس صحيح (...) عندما أفوز بالألقاب فإن ذلك يزعجه والأمر مشابه بالنسبة لي عندما يفوز بدوره".

وعندما سُئل عن علاقته خارج الملاعب مع "البرغوث" الذي يتقاسم معه الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، اشار رونالدو الى الاحترام المتبادل الذي يسود العلاقة بينهما.

وختم قائلا "لديّ علاقة احترافية ممتازة مع ميسي لأننا نتقاسم اللحظات ذاتها منذ 15 عاما (...) لم أتناول معه طعام العشاء، ولكن لما لا في المستقبل، لن أعارض ذلك".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن عن ترشيح كل من ميسي ورونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الانكليزي لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2018-2019.

وسيعلن اسم الفائز خلال حفل سيقام في إمارة موناكو الفرنسية في 29 آب/أغسطس الحالي، حيث ستجرى أيضا قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.