رونالدو جاهز لموسمه الرابع بقميص يوفنتوس

وعاد ابن الـ36 عاماً الأحد الى تورينو من عطلته الصيفية، استعداداً لبدء الموسم الجديد حيث سيسعى ورفاقه الى استعادة لقب الدوري الإيطالي من إنتر ميلان، وتحقيق حلم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن يوفنتوس منذ 1996.

وتجمع مئات المشجعين من أجل تحية رونالدو في المركز الطبي الخاص بعملاق تورينو.

وسيجتمع رونالدو بالمدرب الجديد-القديم ماسيميليانو أليغري الذي كان خلف قدوم النجم البرتغالي الى يوفنتوس عام 2018 خلال تجربته التدريبية الأولى مع "السيدة العجوز".

ورغم أعوامه الـ36، أثبت رونالدو أنه لم يفقد شيئاً من مهاراته وغريزته التهديفية القاتلة بتتويجه هدافاً لكأس أوروبا بخمسة أهداف رغم انتهاء مشوار البرتغال عند ثمن النهائي وتنازلها عن اللقب القاري.

وخلال مواسمه الثلاثة مع يوفنتوس الذي يرتبط به حتى صيف 2022، سجل النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني 101 وهدف بقميص "بيانكونيري" في 133 مباراة.